В Ростовской области на неделю отключат ТВ и радио

С 5 по 11 октября в ряде населённых пунктов Ростовской области пройдут плановые профилактические работы на передающем оборудовании, из-за чего возможны кратковременные отключения телевидения и радио.
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