Вероника Драгалин: «Не знаю, достаточно ли зарплаты в 47 тысяч леев...»

Зарплаты в 47 тысяч леев недостаточно для прокурора, считает Вероника Драгалин. Хотя зарплата будет вдвое больше, чем в настоящее время, она не оправдает риски, связанные с оценкой неподкупности по сравнению с выгодами.
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