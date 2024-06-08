Суд арестовал мастера транспортной компании по факту ДТП с трамваями в Кемерове

РЕН ТВ Суд арестовал мастера Кемеровской электротранспортной компании Тимура Хакимова, который проходит подозреваемым по уголовному делу, возбужденному по факту столкновения трамваев, в котором один человек погиб и 140 пострадали.
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