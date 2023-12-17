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Депардье решил отдать свой орден Почётного легиона министру культуры Франции

Депардье решил отдать свой орден Почётного легиона министру культуры Франции

Французский актер Жерар Депардье заявил, что отдаст свой орден Почётного легиона министру культуры Франции Римы Абдул-Малак после её заявлений.

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Комментарии
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Леонтий Букштейн
Демократия: возвратный удар. Депардье пару раз высказался о России в одобрительном стиле - и тут же получил удар под дых. Он оказывается пять лет тому назад домогался кореянок во время своего визита в КНДР... Те, кто вдруг опомнился и осудил его, видимо, мало представляют себе, какие жесткие правила вообще царят в КНДР, Да это для них и неважно. Главное, &quot;опустить&quot; непокорного Депардье. И тут же набежала куча фемин, &quot;пострадавших от домогательств&quot;. А как тут установить истину? Приёмчик, обкатанный в США: обвинить неугодного - и всё, ему кранты. Дюмуратия, блин.
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