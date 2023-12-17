Депардье решил отдать свой орден Почётного легиона министру культуры Франции

Леонтий Букштейн

Демократия: возвратный удар. Депардье пару раз высказался о России в одобрительном стиле - и тут же получил удар под дых. Он оказывается пять лет тому назад домогался кореянок во время своего визита в КНДР... Те, кто вдруг опомнился и осудил его, видимо, мало представляют себе, какие жесткие правила вообще царят в КНДР, Да это для них и неважно. Главное, "опустить" непокорного Депардье. И тут же набежала куча фемин, "пострадавших от домогательств". А как тут установить истину? Приёмчик, обкатанный в США: обвинить неугодного - и всё, ему кранты. Дюмуратия, блин.