Погасшие звезды: истории умерших актеров сериала «Секс в большом городе»

Сериал «Секс в большом городе» выходил на телеэкраны с 1998 по 2004 годы, затем многократно пересматривался поклонниками, а в наши дни в кино периодически появляются полнометражные версии продолжения истории о жизни женщин (уже не средних лет) в Нью-Йорке.