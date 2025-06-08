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Погасшие звезды: истории умерших актеров сериала «Секс в большом городе»

Погасшие звезды: истории умерших актеров сериала «Секс в большом городе»

Сериал «Секс в большом городе» выходил на телеэкраны с 1998 по 2004 годы, затем многократно пересматривался поклонниками, а в наши дни в кино периодически появляются полнометражные версии продолжения истории о жизни женщин (уже не средних лет) в Нью-Йорке.

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