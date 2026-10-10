Суд в Москве арестовал экс-главу управления лесного хозяйства МО Закаморного

Хамовнический районный суд города Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу экс-начальнику управления лесного хозяйства и природопользования Министерства обороны России Сергею Закаморному по делу о взятке.
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