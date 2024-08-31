Электричество будут отключать в разных районах Карелии

Опубликован график отключений электроэнергии в республике на следующую неделю На неделе со 2 по 8 сентября в Карелии продолжатся неотложные работы на сетях, которые проводятся в рамках подготовки энергосистемы к зиме.
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