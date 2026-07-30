Покушение на тульского бизнесмена – производителя дронов могут признать терактом

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Следственные органы рассматривают возможность квалификации покушения на владельца и главного конструктора компании "Русская лаборатория воздушного транспорта" (РЛВТ) Андрея Черезова как террористического акта.
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