На прошедших выборах в Европарламент во многих странах правящие партии потерпели поражения. В частности во Франции партия Макрона с треском проиграла основному своему оппоненту партии Мари Ле Пен.
Макрон пустился во все тяжкие. Франция в шаге от гражданской войны
Комментарии
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ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
Никакой гражданской войны во франции не будет. Это личная "пурга" автора. Будет все, как уже было неоднократно - пара сотен тысяч люмпенов выйдут на улицу, проиграют в свою любимую игрушку -"жёлтые жилеты", и под пинки полиции рассосутся до следующего повода разбить витрины и погреться у костров из автомобилей.
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