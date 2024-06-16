Макрон пустился во все тяжкие. Франция в шаге от гражданской войны

ПРОСТО ВАЛЕРИЙ

Никакой гражданской войны во франции не будет. Это личная "пурга" автора. Будет все, как уже было неоднократно - пара сотен тысяч люмпенов выйдут на улицу, проиграют в свою любимую игрушку -"жёлтые жилеты", и под пинки полиции рассосутся до следующего повода разбить витрины и погреться у костров из автомобилей.