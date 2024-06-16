Провинция.ру
Свежие новостиMain
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Провинция.ру

224 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Е
    Отлову? Это всё по закону: отлов, суд, гильотина 🤣Не только клопы! ...
  • Улена
    Конечно они заинтересованы в развитии отношений с Россией, от которой все только добро и пользу получают. А вот нам к...Грузинские полити...
  • ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
    Никакой гражданской войны во франции не будет. Это личная "пурга" автора.  Будет все, как уже было неоднократно - пар...Макрон пустился в...

Макрон пустился во все тяжкие. Франция в шаге от гражданской войны

Макрон пустился во все тяжкие. Франция в шаге от гражданской войны

На прошедших выборах в Европарламент во многих странах правящие партии потерпели поражения. В частности во Франции партия Макрона с треском проиграла основному своему оппоненту партии Мари Ле Пен.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
Никакой гражданской войны во франции не будет. Это личная &quot;пурга&quot; автора.  Будет все, как уже было неоднократно - пара сотен тысяч люмпенов выйдут на улицу, проиграют в свою любимую игрушку -&quot;жёлтые жилеты&quot;, и под пинки полиции рассосутся до следующего повода разбить витрины и погреться у костров из автомобилей.
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх