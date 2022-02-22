Царьград

1 932 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей
    Пропустил? Ну и правильно сделал, чего разных долбоёбов слушать, всё равно ничего умного или нового не скажет!Стала известна пр...
  • Николай Егоров
    Хер на хер менять , только время ТЕРЯТЬ ! Сдыхать БУДУТ,но БУДУТ зубами ДЕРЖАТЬСЯ только бы СВЕТИТЬСЯ !Что случилось с М...
  • Эдуард Зданевич
    Явственно наблюдаем, что расизм в пиндосии процветает. Бледнолицые все время подставляют темнокожих. Обвинят в развяз...В Пентагоне пригр...

Войска России будут поддерживать мир в Народных республиках Донбасса на протяжении 10 лет

Войска России будут поддерживать мир в Народных республиках Донбасса на протяжении 10 лет

После признания независимости Народных Республик Донбасса, Президент России Владимир Путин дал команду министерству иностранных дел провести переговоры с ДНР и ЛНР об установлении дипломатических отношений, дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх