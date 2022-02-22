Войска России будут поддерживать мир в Народных республиках Донбасса на протяжении 10 лет

После признания независимости Народных Республик Донбасса, Президент России Владимир Путин дал команду министерству иностранных дел провести переговоры с ДНР и ЛНР об установлении дипломатических отношений, дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.
После признания независимости Народных Республик Донбасса, Президент России Владимир Путин дал команду министерству иностранных дел провести переговоры с ДНР и ЛНР об установлении дипломатических отношений, дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.
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