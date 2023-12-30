Улучшение оценок ВВП за 2021-2022 гг., по словам Решетникова, доказывает устойчивость экономики РФ к любым шокам

Улучшение оценок ВВП России за 2021-2022 гг. доказывает устойчивость российской экономики к любым шокам, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников, комментируя уточнение Росстатом данных по ВВП страны за вышеупомянутые периоды.
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