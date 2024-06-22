Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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С начала года из России выслали более 30 тысяч иностранцев, нарушивших миграционное законодательство

С начала года из России выслали более 30 тысяч иностранцев, нарушивших миграционное законодательство

Не знаю, как вы, я, например, лично на себе ощутил последствия оттока мигрантов. Первые трудности возникли, когда мне понадобилось вызвать яндекс-такси.

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Комментарии
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Надежда Надежда
Отвечаю автору : да, пока все &quot;плохо&quot;, вот когда выйду на улицу и в течении хотя бы получаса не встречу ни одного &quot;специалиста&quot; будет немного лучше. А так выехало 30 тысяч, а приехало сколько ? наверное гораздо больше ...
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13 час.
Алексей Васильев
Протоколов 700 тыс., а депортировано 30?  Что же касается рабочих рук, то нужно нормальные зарплаты платить и оптимизировать производственные процессы.
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13 час.
Виктор Шилин
Сс.. Ка, 30 тыс из 10 или сколько там миллионов? Дайте им скорее орден, ну или грамоту какую. Ты чем гордишся аффтар? Уже в храмах свечи гасят, о чем ты вообще бл..?
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12 час.

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