Не знаю, как вы, я, например, лично на себе ощутил последствия оттока мигрантов. Первые трудности возникли, когда мне понадобилось вызвать яндекс-такси.
С начала года из России выслали более 30 тысяч иностранцев, нарушивших миграционное законодательство
Комментарии
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Надежда Надежда
Отвечаю автору : да, пока все "плохо", вот когда выйду на улицу и в течении хотя бы получаса не встречу ни одного "специалиста" будет немного лучше. А так выехало 30 тысяч, а приехало сколько ? наверное гораздо больше ...
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13 час.
Алексей Васильев
Протоколов 700 тыс., а депортировано 30? Что же касается рабочих рук, то нужно нормальные зарплаты платить и оптимизировать производственные процессы.
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13 час.
Виктор Шилин
Сс.. Ка, 30 тыс из 10 или сколько там миллионов? Дайте им скорее орден, ну или грамоту какую. Ты чем гордишся аффтар? Уже в храмах свечи гасят, о чем ты вообще бл..?
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12 час.
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