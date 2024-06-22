С начала года из России выслали более 30 тысяч иностранцев, нарушивших миграционное законодательство

Надежда Надежда

Отвечаю автору : да, пока все "плохо", вот когда выйду на улицу и в течении хотя бы получаса не встречу ни одного "специалиста" будет немного лучше. А так выехало 30 тысяч, а приехало сколько ? наверное гораздо больше ...