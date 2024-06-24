В Смоленской области подорожали фотоаппараты, мотоциклы и лекарства

Зато упали в цене товары для животных Смоленскстат обнародовал индекс потребительских цен в мае. В сравнении с апрельскими показателями продовольственные товары на территории региона подорожали на 0,1%, непродовольственные и услуги - на 0,6%, а все вместе - на 0,3%.