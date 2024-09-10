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Экономист Иванова-Швец: У двух млн бюджетников с 1 октября вырастут зарплаты

Экономист Иванова-Швец: У двух млн бюджетников с 1 октября вырастут зарплаты

Экономист Людмила Иванова-Швец проинформировала о том, что два миллиона трудящихся на бюджетных предприятиях граждан Российской Федерации могут ожидать увеличения заработной платы с началом октябьского периода.

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