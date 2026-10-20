Верховный суд принял решение, которое меняет взгляд на дорожные аварии. Согласно его позиции, неисправное транспортное средство с неработающим двигателем не считается источником повышенной опасности.
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