Сальмонеллу и кишечную палочку нашли в еде, которой отравились члены УИК Петербурга

Стали известны результаты лабораторных исследований готовых обедов. В готовых обедах, которыми отравились сотрудники участковых избирательных комиссий в Петербурге, по итогам лабораторных исследований были обнаружены патогенная и условно-патогенная микрофлора.
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