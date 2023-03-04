В Алтайском крае сняли ограничение на проезд по трассе К-03 Движение перекрывали из-за непогоды В Алтайском крае для всех видов транспорта открыли участок трассы К-03 в границах Рубцовского и Змеиногорского районов, сообщили в региональном ГУ МЧС.