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В Алтайском крае сняли ограничение на проезд по трассе К-03

В Алтайском крае сняли ограничение на проезд по трассе К-03

В Алтайском крае сняли ограничение на проезд по трассе К-03 Движение перекрывали из-за непогоды В Алтайском крае для всех видов транспорта открыли участок трассы К-03 в границах Рубцовского и Змеиногорского районов, сообщили в региональном ГУ МЧС.

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