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Аналитик Юшков: ограничение экспорта титана из РФ спровоцирует рост цен в ЕС

Аналитик Юшков: ограничение экспорта титана из РФ спровоцирует рост цен в ЕС

Tsargrad.tv выяснил у экспертов, как ограничение экспорта из России урана и титана, которое обсуждалось на недавнем совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства, скажется на западной экономике.

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