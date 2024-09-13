Аналитик Юшков: ограничение экспорта титана из РФ спровоцирует рост цен в ЕС

Tsargrad.tv выяснил у экспертов, как ограничение экспорта из России урана и титана, которое обсуждалось на недавнем совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства, скажется на западной экономике.
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