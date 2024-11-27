Проект «Зима в Москве» поможет москвичам и гостям города написать Деду Морозу

Фестиваль «Путешествие в Рождество» пройдет с 14 декабря 2024 года по 12 января 2025 года Около 80 филиалов «Зимней почты», где горожане и туристы смогут бесплатно отправлять открытки и письма Деду Морозу, откроется с 1 декабря по 28 февраля в Москве.