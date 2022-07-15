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Сергей Устюгов: «Я на самом деле тренируюсь меньше остальных. Но это не значит, что я ленюсь, халтурю и ничего не делаю»

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов рассказал о своем подходе к тренировкам. – У некоторых ощущение, будто вы уже особо не тренируетесь.

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