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Суд в Одессе вынес приговор погибшему в ДТП замглавы Херсонской обл. Стремоусову

Суд в Одессе вынес приговор погибшему в ДТП замглавы Херсонской обл. Стремоусову

На Украине суд в Одессе заочно приговорил погибшего в ДТП 9 ноября 2022 года заместителя губернатора Херсонской области Кирилла Стремоусова к пожизненному заключению по обвинению в коллаборационизме и государственной измене.

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