Гигантские богомолы заполонили Барнаул. Стоит ли их опасаться?
В соцсетях люди делятся снимками насекомых
Фото сообщества Barnaul 22 и комментаторов (Наталья Брицева, Дмитрий Николаев, Алекс Дронов, Света Овчинникова, Евгения Рогова, Леша Тинмал)
Огромные богомолы добрались до столицы Алтайского края, сообщают в паблике Barnaul 22.
Комментарии
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Ну и что? Скоро период спаривания, или уже прошёл. Не помню точно. На побережье Чёрного моря их часто видно. Ищут место, где отложить кокон.(балкон застеклённый или кухня).
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