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Гигантские богомолы заполонили Барнаул. Стоит ли их опасаться?

Гигантские богомолы заполонили Барнаул. Стоит ли их опасаться?

В соцсетях люди делятся снимками насекомых Фото сообщества Barnaul 22 и комментаторов (Наталья Брицева, Дмитрий Николаев, Алекс Дронов, Света Овчинникова, Евгения Рогова, Леша Тинмал) Огромные богомолы добрались до столицы Алтайского края, сообщают в паблике Barnaul 22.

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Комментарии
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Сергей Нововожилов
Ну и что? Скоро период спаривания, или уже прошёл. Не помню точно. На побережье Чёрного моря их часто видно. Ищут место, где отложить кокон.(балкон застеклённый  или кухня).
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13 час.
СЭМЭН Иваницкий
польза, как от пауков
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12 час.

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