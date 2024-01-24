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Российский экспортер СПГ стремится повысить долгосрочные цены для стран Азии

Российский экспортер СПГ стремится повысить долгосрочные цены для стран Азии

Компания Sakhalin Energy, которая управляет заводом по экспорту сжиженного природного газа на Дальнем Востоке России, стремится поднять цены по долгосрочным контрактам, что угрожает ростом цен на энергоносители в Японии и Южной Корее.

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