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Введен особый порядок въезда в Херсонскую область, — глава Крыма Сергей Аксенов

Введен особый порядок въезда в Херсонскую область, — глава Крыма Сергей Аксенов

Введен особый порядок въезда в Херсонскую область, — глава Крыма Сергей Аксенов Ирэн ОрлонскаяГлава Крыма Сергей Аксенов подписал указ о введении особого порядка въезда в Херсонскую область, согласно информации, полученной от ТАСС.

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