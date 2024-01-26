Введен особый порядок въезда в Херсонскую область, — глава Крыма Сергей Аксенов Ирэн ОрлонскаяГлава Крыма Сергей Аксенов подписал указ о введении особого порядка въезда в Херсонскую область, согласно информации, полученной от ТАСС.
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