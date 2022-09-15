Американская экс-разведчица Коффлер: Москва и Пекин намерены ослабить роль США в мире

Тесное сотрудничество России и Китая опасно для США, претендующих на мировое господство. Таким мнением на фоне саммита ШОС поделилась экс-сотрудница разведывательного управления Министерства обороны США Ребекка Коффлер в статье для Fox News.
Тесное сотрудничество России и Китая опасно для США, претендующих на мировое господство. Таким мнением на фоне саммита ШОС поделилась экс-сотрудница разведывательного управления Министерства обороны США Ребекка Коффлер в статье для Fox News.
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