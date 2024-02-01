«Исламское сопротивление Ирака» заявило об атаке по израильскому порту Хайфа

Шиитское движение «Исламское сопротивление Ирака» заявило, что его сторонники нанесли удар беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) по порту города Хайфа в Израиле, находящемуся на побережье Средиземного моря.
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