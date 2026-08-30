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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тактаров предложил Умару Нурмагомедову взять псевдоним: «Думаю, на него давит эта история с фамилией»

Бывший чемпион UFC Олег Тактаров предложил Умару Нурмагомедову после поражения Суну Ядуну взять псевдоним.

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