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Олег Царёв: . Прошедшей ночью российская ПВО уничтожила/перехватила 16 украинских БПЛА самолетного типа: 4 – над Курской обл, 1 – над Чеченской Республикой, 3 – над Республикой Северная Осетия-Алания

Олег Царёв: . Прошедшей ночью российская ПВО уничтожила/перехватила 16 украинских БПЛА самолетного типа: 4 – над Курской обл, 1 – над Чеченской Республикой, 3 – над Республикой Северная Осетия-Алания

Прошедшей ночью российская ПВО уничтожила/перехватила 16 украинских БПЛА самолетного типа: 4 – над Курской обл, 1 – над Чеченской Республикой, 3 – над Республикой Северная Осетия-Алания и 8 – над Крымом, из которых 7 беспилотников атаковали Севастополь.

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