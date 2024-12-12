Олег Царёв: . Прошедшей ночью российская ПВО уничтожила/перехватила 16 украинских БПЛА самолетного типа: 4 – над Курской обл, 1 – над Чеченской Республикой, 3 – над Республикой Северная Осетия-Алания

Прошедшей ночью российская ПВО уничтожила/перехватила 16 украинских БПЛА самолетного типа: 4 – над Курской обл, 1 – над Чеченской Республикой, 3 – над Республикой Северная Осетия-Алания и 8 – над Крымом, из которых 7 беспилотников атаковали Севастополь.