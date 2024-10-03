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360.ru: ФСИН опровергла данные о том, что киллер Солдат подал ходатайство об УДО

360.ru: ФСИН опровергла данные о том, что киллер Солдат подал ходатайство об УДО

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) РФ опровергла информацию о том, что киллер ореховской организованной преступной группировки (ОПГ) Алексей Шерстобитов, также известный как Леша Солдат, подал ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО).

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