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Запланированное убийство или случайная гибель "Адмирала Нахимова" в СССР

Запланированное убийство или случайная гибель "Адмирала Нахимова" в СССР

Гибель «Адмирала Нахимова» в 1986 году: официальная версия и альтернативные теории. Политический заговор, сбой электроники, мистическое проклятие — разбираем 5 версий трагедии, унесшей жизни 423 человек.

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