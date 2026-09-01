Запланированное убийство или случайная гибель "Адмирала Нахимова" в СССР

Гибель «Адмирала Нахимова» в 1986 году: официальная версия и альтернативные теории. Политический заговор, сбой электроники, мистическое проклятие — разбираем 5 версий трагедии, унесшей жизни 423 человек.
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