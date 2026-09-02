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Газета.ру

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Apple оштрафовали на 3,5 млн рублей за неудаление запрещенного контента

Apple оштрафовали на 3,5 млн рублей за неудаление запрещенного контента

В Москве суд оштрафовал компанию Apple на 3,5 млн рублей за публикацию информации, запрещенной к распространению в России.

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