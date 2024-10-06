Боец ВС РФ: На правом берегу Днепра замечены западные танки и БМП Bradley

Действующий под позывным «Пух» боец разведывательного подразделения Вооружённых сил Российской Федерации проинформировал о том, что на правобережной части Херсонщины боевики армии Украины попытались задействовать полученную от держав Запада бронированную технику.
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