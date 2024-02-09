Интервью Путина Карлсону в X за семь часов посмотрели более 60 млн раз, что сказал президент об СВО, НАТО, сближении с США и будущем Зеленского Юлия СоколоваВ интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону наблюдается огромный интерес со стороны аудитории.