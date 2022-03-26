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Каори Сакамото: «Это был самый тяжелый месяц в моей жизни, но такой опыт могут получить только те, кто участвовал в Олимпийских играх и чемпионатах мира»

Японская фигуристка Каори Сакамото назвала прошедший месяц самым тяжелым в своей жизни. Накануне она выиграла чемпионат мира в Монпелье.

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