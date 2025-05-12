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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лугенц Дорт о своей малой популярности: «Все потому, что я не злодей»

«Думаю, все потому, что я не злодей. Я не тот, кто выходит на площадку и начинает трепаться или вести себя вызывающе.

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