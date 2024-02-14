РИАП "АПРАЛ" МТ
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РИАП "АПРАЛ" МТ

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Журналист Репке: Киев не ожидал столь мощных атак России, одновременно на нескольких фронтах

Журналист Репке: Киев не ожидал столь мощных атак России, одновременно на нескольких фронтах

Немецкий журналист Юлиан Репке, написал у себя в социальной сети Х о том, что ВСУ оказались полностью не готовы к одновременному натиску российских военных на многих участках, хоть там и заявляли о переходе в глухую оборону.

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