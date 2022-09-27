На почетный знак "Семейная доблесть" претендуют 10 семей Уссурийска

Депутаты Уссурийска рассмотрели вопрос о возбуждении ходатайств о награждении наградой Приморского края почетным знаком Приморского края "Семейная доблесть" 10 семей Уссурийска, сообщили ИА UssurMedia в пресс-службе Думы УГО.
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