На почетный знак "Семейная доблесть" претендуют 10 семей Уссурийска

Депутаты Уссурийска рассмотрели вопрос о возбуждении ходатайств о награждении наградой Приморского края почетным знаком Приморского края "Семейная доблесть" 10 семей Уссурийска, сообщили ИА UssurMedia в пресс-службе Думы УГО.