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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Глава РУСАДА об участии Валиевой в шоу Навки: «Спортсменка советуется с нашими юристами по тем или иным вопросам»

Ранее стало известно, что Валиева выступит в ледовом шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила», которое пройдет с 12 июня по 2 октября.

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