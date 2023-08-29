Военное обозрение

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Подполковник НМ ЛНР в отставке: колонна техники ВСУ попала под огонь своей артиллерии в районе Купянска

Подполковник НМ ЛНР в отставке: колонна техники ВСУ попала под огонь своей артиллерии в районе Купянска

Колонна военной техники украинской армии вследствие несогласованных действий попала под обстрел своей артиллерии в районе Купянска в Харьковской области.

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