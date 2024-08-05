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Царьград

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Лаборатория Касперского: на телефонах с Android выявлена шпионская программа

Лаборатория Касперского: на телефонах с Android выявлена шпионская программа

Специалисты "Лаборатории Касперского" выявили на мобильных устройствах вирусную программу, которая собирала данные о владельцах телефонов.

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