Умер Аман Тулеев: эпоха уходит

20 ноября 2023 года на 80-м году жизни скончался бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев. Его смерть стала событием общероссийского масштаба, поскольку Тулеев был одним из самых влиятельных политиков Сибири и Дальнего Востока.