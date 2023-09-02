Вовсе не собирался развивать все эти конспирологические теории, касающиеся гибели Евгения Пригожина.
"Уткин на борту был, Пригожин - нет". Диспетчер президентских авиалиний
Комментарии
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Александр Фейлинг
Понятное дело, как многие женщины судят-симпатичен он им или нет, вот ряженый Киркоров для них это мужик. А о их делах подумать так ведь это думать надо, извините.
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21 мин.
Александр Ракитных
О судьбе Жени Пригожина рассуждать, выдвигая различные версии ссылаясь на персонажей заслуживающих абсолютного доверия, можно бесконечно долго и с каждым днём всё бесконечнее...
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17 мин.
АЛЕКСЕЙ
Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить...🧑🎨
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3 мин.
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