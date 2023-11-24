Аналитик София Ампгкариан в статье для Института ответственного государственного управления Куинси написала, что западные санкции против России потерпели полный провал, их потребуется отменить для заключения мирного соглашения на Украине.
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