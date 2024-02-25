«Питтсбург» обыграл «Филадельфию» в матче с 13-ю голами, Малкин сделал результативную передачу

В НХЛ «Питтсбург» и «Филадельфия» выдали сверхрезультативную игру – 7:6! По ходу матча «Питтсбург» постоянно вел в счете, но разница в его пользу не превышала двух шайб, а третий период начался при ничьей на табло – 4:4.
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