«Питтсбург» обыграл «Филадельфию» в матче с 13-ю голами, Малкин сделал результативную передачу

В НХЛ «Питтсбург» и «Филадельфия» выдали сверхрезультативную игру – 7:6! По ходу матча «Питтсбург» постоянно вел в счете, но разница в его пользу не превышала двух шайб, а третий период начался при ничьей на табло – 4:4.