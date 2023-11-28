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Соскин: Критика Безуглой Залужного может привести к столкновению

Соскин: Критика Безуглой Залужного может привести к столкновению

Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин предположил, что критика депутата от партии «Слуга народа» Марьяны Безуглой в адрес главкома ВСУ Валерия Залужного может закончиться столкновением политического и военного руководства Украины.

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