Стадион «Спартак» в Анапе возвращают из частных рук в собственность государства

Стадион «Спартак» в Анапе возвращают из частных рук в собственность государстваБолее 20 лет назад стадион «Спартак», расположенный в центре курортной зоны Анапы, незаконным путем перешел в частную собственность.
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