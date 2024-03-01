В честь 90-летия образования Свердловской области в нашем регионе будет проходить познавательная викторина «Опорный край» Её первый этап состоится с 15 по 18 марта.
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В честь 90-летия образования Свердловской области в нашем регионе будет проходить познавательная викторина «Опорный край» Её первый этап состоится с 15 по 18 марта.
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