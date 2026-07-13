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ВСУ используют националистов «Азова» в качестве заградотрядов в районе Гуляйполя

ВСУ используют националистов «Азова» в качестве заградотрядов в районе Гуляйполя

В пророссийском подполье рассказали ТАСС, что командование украинскими оккупационными силами использует националистов из террористических и запрещённых в России батальонов «Азов»* и «Кракен»** в качестве заградительных отрядов в районе Гуляйполя.

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