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В России подоходный налог будут рассчитывать по новой шкале

В России подоходный налог будут рассчитывать по новой шкале

Минфин представил проект изменения налоговой системы с «пятью ступенями» НДФЛ, сообщает PRIMPRESS. Предлагается заменить действующую двухступенчатую систему (13% и 15% с доходов, превышающих 5 млн рублей в год) заменить на пятиступенчатую: Повышенные ставки, как и сейчас, будут применяться к сумме превышения дохода над заданными порогами.

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