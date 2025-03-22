Суданская армия вернула контроль над Центральным банком в Хартуме

Армия Судана вернула контроль над ключевыми объектами в Хартуме, включая Центральный банк и президентский дворец, вытеснив Силы быстрого реагирования.
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